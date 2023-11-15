Турецкие спецслужбы провели операцию против террористов РПК на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - В результате спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) Турции на севере Ирака нейтрализован член террористической организации PПK Ремзи Авджи, известный под кодовым позывным «Чия Амед», передает Trend.

Авджи вступил в ряды террористической организации РПК в 1992 году, осуществлял террористическую деятельность в Сирии и Ираке.

Боевик был организатором террористической акции в Диярбакыре, осуществлял террористическую деятельность в сирийском Африне и иракских регионах Синджар и Гара.