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Турецкие спецслужбы провели операцию против террористов РПК на севере Ирака

Турция Материалы 15 ноября 2023 04:58 (UTC +04:00)
Турецкие спецслужбы провели операцию против террористов РПК на севере Ирака

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В результате спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) Турции на севере Ирака нейтрализован член террористической организации PПK Ремзи Авджи, известный под кодовым позывным «Чия Амед», передает Trend.

Авджи вступил в ряды террористической организации РПК в 1992 году, осуществлял террористическую деятельность в Сирии и Ираке.

Боевик был организатором террористической акции в Диярбакыре, осуществлял террористическую деятельность в сирийском Африне и иракских регионах Синджар и Гара.

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