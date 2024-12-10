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Турция окажет всяческую поддержку восстановлению Сирии - Эрдоган

Турция Материалы 10 декабря 2024 17:05 (UTC +04:00)
Турция окажет всяческую поддержку восстановлению Сирии - Эрдоган
Фото: Официальный информационный сайт президента Турции

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Ramazan Abdullayev
Ramazan Abdullayev
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БАКУ /Trend/ - Турция приветствует надежды на мир, стабильность и спокойствие, возникшие в Сирии после более чем 60-летнего режима диктатуры и 13-летней гражданской войны.

Об этом говорится в публикации Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аккаунте в социальной сети X по случаю 10 декабря – Всемирного дня прав человека, сообщает Trend.

Мы обеспечим всю необходимую поддержку усилиям наших сирийских братьев по восстановлению их страны путем создания всестороннего и всеобъемлющего управления в Сирии", - говорится в публикации.

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