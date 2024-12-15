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Назван объем экспорта мебели из Турции в Узбекистан

Турция Материалы 15 декабря 2024 10:30 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2024 года турецкий экспорт мебели в Узбекистан вырос на 26,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 61,9 миллиона долларов.

Об этом сообщает TurkicWorld со ссылкой на министерство торговли Турции, передает Trend.

"В ноябре этого года Турция экспортировала в Узбекистан мебели на сумму 7,1 миллиона долларов, что на 2,4 процента больше, чем в ноябре прошлого года", – сообщили в министерстве.

Отметим, что в январе-ноябре 2024 года турецкий экспорт мебели сократился на 1,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7 миллиардов 862 миллиона 258 тысяч долларов.

"В ноябре этого года Турция экспортировала мебели на сумму 671 млн 664 тыс. долларов, что на 2,2 процента меньше, чем в ноябре прошлого года", – говорится в сообщении министерства.

Было отмечено, что за последние 12 месяцев (ноябрь 2023-ноябрь 2024) Турция экспортировала мебели на сумму 7 млрд 862 млн 268 тыс. долларов.

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