Пассажиропоток в аэропорту Стамбула превысил 73 миллиона человек

БАКУ /Trend/ - В ноябре 2024 года количество пассажиров, прибывших в турецкий аэропорт Стамбул, увеличилось на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 73 миллиона 769 тысяч 835 человек.

Как передает Trend, об этом TurkicWorld сообщили в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

По данным министерства, в ноябре 2024 года пассажиропоток аэропорта по внутренним рейсам снизился на 4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 15 миллионов 954 тысячи 791 человек, а по международным рейсам увеличился на 8 процентов и составил 57 миллионов 815 тысяч 44 человека.

Грузоперевозки аэропорта в ноябре 2024 года составили 2 миллиона 953 тысячи 891 тонну, увеличившись на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Кроме того, в ноябре 2024 года грузоперевозки аэропорта по внутренним рейсам увеличились на 3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 202 тысячи 924 тонны, а грузоперевозки по международным рейсам выросли на 13 процентов по сравнению с тем же периодом и составили 2 миллиона 750 тысяч 967 тонн.

Согласно информации, количество рейсов из аэропорта в ноябре 2024 года увеличилось на 2 процента по сравнению с ноябрем 2023 года и составило 474 тысячи 715. При этом количество выполненных рейсов по внутренним рейсам сократилось на 7 процентов и составило 109 тысяч 114, а по международным выросло на 5 процентов и составило 365 тысяч 601.

В ноябре этого года пассажирские перевозки во всех аэропортах Турции составили 214 миллионов 432 тысячи 282 человека, а грузовые перевозки 4 миллиона 560 тысяч 816 тонн.

Напомним, что в 2023 году пассажирские перевозки по всем аэропортам Турции составили 117 миллионов 929 тысяч 163 человека, а грузовые - 2 миллиона 417 тысяч 502 тонны.

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