БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2024 года экспорт цемента из Турции в США сократился на 10,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 630 миллионов 966 тысяч 45 долларов.

Об этом сообщили TurkicWorld в министерстве торговли Турции, передает Trend.

"В ноябре этого года из Турции в США было экспортировано цемента на сумму 51 млн 995 тыс. 14 долларов, что на 12,9% больше, чем в ноябре прошлого года", - сообщили в министерстве.

Отметим, что в январе-ноябре 2024 года экспорт цемента Турции на мировые рынки сократился на 6,4 процента по сравнению с тем же месяцем 2023 года и составил 4 миллиарда долларов.

"В ноябре этого года Турция экспортировала цемент на сумму 346 миллионов долларов, что на 0,3 процента больше, чем в ноябре прошлого года", – говорится в сообщении министерства.

Было отмечено, что за последние 12 месяцев (ноябрь 2023-ноябрь 2024) Турция экспортировала цемента на сумму 4,3 миллиарда долларов.