В штате Виргиния объявлено чрезвычайное положение

13 августа 2017 03:08 (UTC+04:00)

В США в штате Виргиния введено чрезвычайное положение из-за столкновений между белыми националистами и их противниками, передает "Интерфакс" со ссылкой на Voice of America.

Группа белых националистов собралась в субботу на территории Университета Виргинии в Шарлотсвилл в рамках подготовки к акции "Объединим правых", заставив губернатора штата призвать людей держаться подальше от университетского городка.

Накануне, в пятницу вечером, группа демонстрантов также прошла через университетский городок в Шарлотсвилл с факелами, скандируя лозунг: "Жизнь белых имеет значение". Во время этого марша произошло столкновение белых националистов с противниками манифестации.

Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы предотвратить дальнейшее насилие. По меньшей мере, один человек был арестован, а несколько других - получили легкие ранения.

Ранее ожидалось, что в субботней акции примут участие от 2 до 6 тыс. человек, которые недовольны сносом местного монумента, посвященного памяти генерала Конфедерации Роберта Ли, одного из военных лидеров южан во времена Гражданской войны в США 1861-1865 годов.

В штате Вирджиния введено чрезвычайное положение.

Президент США Дональд Трамп в Twitter призвал к единству и осуждения ненависти.

"В Америке нет место на такое проявление насилия. Давайте, объединимся в один американский народ", - написал президент США.

Губернатор Виргинии Терри Маколифф объявил повышенную готовность для Национальной гвардии штата с целью предупредить новые столкновения между белыми националистами и их противниками. Губернатор призвал жителей штата держаться подальше от города Шарлотсвилл, где в субботу проходят уличные акции.

"Я хочу призвать моих сограждан в Вирджинии, которые размышляют о присоединении к акциям в поддержку манифестантов или их противников, изменить свои планы", - с таким заявлением обратился Маколифф.

Он также сказал, что дал указания силам безопасности действовать быстро и решительно, если снова возникнут вспышки насилия.

Azernews Newspaper
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