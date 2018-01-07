США намерены дипломатически признать подконтрольный оппозиции регион в Сирии - СМИ

7 января 2018 17:37 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты намерены в ближайшее время предпринять шаги, направленные на дипломатическое признание расположенного на севере Сирии региона, который находится под контролем отрядов оппозиционных "Сил демократической Сирии" (СДС). Об этом в воскресенье сообщила межарабская газета Asharq al-Awsat, ссылаясь на высказывания высокопоставленного западного представителя, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о регионе восточнее реки Евфрат, площадь которого составляет приблизительно 24 тыс. квадратных километров - в три раза превышает территорию Ливана. Источник газеты добавил, что в настоящее время американская администрация разрабатывает новую стратегию в отношении Сирии, включающую эти планы, а первые конкретные указания на подобные намерения поступили от министра обороны США Джеймса Мэттиса. Глава Пентагона недавно заявил, что Вашингтон направит в районы, подконтрольные СДС, наряду с военными инструкторами и американских дипломатов.

Ранее сообщалось, что сирийские курды, сосредоточенные в северных районах Сирии, при поддержке возглавляемой США международной коалиции приступилик формированию "Армии севера Сирии", в которую войдут в том числе формирования СДС.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В США был продан лотерейный билет с выигрышем в $560 млн
США 13:20
Спецслужбы США считают провалом неспособность оценить темпы развития ядерной программы КНДР - СМИ
США 11:10
Трамп заявил о готовности к переговорам с Ким Чен Ыном
США 05:17
В США массово "обчистили карманы" пожилых армян
США 6 января 14:09
Военный вертолет США совершил экстренную посадку в Японии
Другие страны 6 января 12:43
США намерены изменить ядерную сделку с Ираном - Тиллерсон
Ядерная программа 6 января 05:21
В МИД Ирана назвали заседание СБ ООН по протестам промахом американской внешней политики
Политика 6 января 03:27
Пентагон опубликует новую военную стратегию США 19 января
США 6 января 03:10
В США четыре человека погибли из-за стрельбы в центре ухода за детьми
США 6 января 02:15
Директор Агентства нацбезопасности США объявил о намерении уйти в отставку
США 6 января 01:06
Полиция Нью-Йорка получила сообщение о террористах-смертниках у Trump Tower
США 5 января 22:25
США ввели санкции против трех чиновников и бывшего губернатора Венесуэлы
США 5 января 22:11
Не менее 19 человек погибли в связи с непогодой на северо-востоке США
США 5 января 19:56
Турция получит истребители F-35 до конца 2018 года
Турция 5 января 13:14
Постпред США при ООН рассказала о возможности развития сирийского сценария в Иране
США 5 января 08:36
В США пилот посадил в аэропорту самолёт без шасси
США 5 января 05:58
Индекс Dow Jones впервые в истории превысил уровень в 25 тысяч пунктов
Бизнес 5 января 03:03
США приостанавливают финансовую помощь Пакистану
США 5 января 00:50