Трамп сожалеет, что тема российского вмешательства затмила его успехи

Президент США Дональд Трамп посетовал на то, что никто не замечает его успехов, достигнутых в социально-экономической сфере, и что вместо этого в стране продолжает обсуждаться так называемое "расследование по РФ", передает РИА Новости.

"Отличные показатели по количеству рабочих мест и, наконец, растущие зарплаты после многих лет — и никто даже не говорит об этом. Только Россия, Россия, Россия, несмотря на тот факт, что, спустя год поисков, никакого сговора!", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Накануне Трамп назвал проводимое расследование "американским позором".

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