Белый дом напомнил цель давления на Северную Корею

Любые переговоры с Пхеньяном должны вести к денуклеаризации, в противном случае санкционное и дипломатическое давление продолжится, заявила в понедельник официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.

"Мы приветствуем их (КНДР — ред.) готовность к переговорам. Но давайте быть честными, нужно определить их реальные намерения. Любые переговоры должны вести к денуклеаризации. В противном случае давление продолжится", — сказала она.

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