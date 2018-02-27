Белый дом напомнил цель давления на Северную Корею

27 февраля 2018 00:45 (UTC+04:00)

Любые переговоры с Пхеньяном должны вести к денуклеаризации, в противном случае санкционное и дипломатическое давление продолжится, заявила в понедельник официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.

"Мы приветствуем их (КНДР — ред.) готовность к переговорам. Но давайте быть честными, нужно определить их реальные намерения. Любые переговоры должны вести к денуклеаризации. В противном случае давление продолжится", — сказала она.

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