Майка Помпео утвердили на посту госсекретаря США

26 апреля 2018 20:59 (UTC+04:00)

Сенат США утвердил в среду кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря. За него проголосовало большинство из 100 сенаторов, передает ТАСС.

Ранее его после непростых переговоров одобрил комитет сената по иностранным делам — с перевесом всего в два голоса из-за сопротивления демократов. Первое голосование тогда закончилось ничем, поскольку голосов за и против было поровну. Со второй попытки за Помпео проголосовали 11 из 20 присутствовавших членов комитета (в составе комитета 11 республиканцев и 10 демократов.). Помпео стал первым в истории кандидатом, который был утвержден с таким небольшим перевесом.

После утверждения полным составом сената кандидату остается только принять присягу, чтобы приступить к своим обязанностям в новом качестве. Это может произойти уже в день утверждения.

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