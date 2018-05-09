США вновь продлили режим санкций в отношении Сирии

9 мая 2018 22:45 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп принял решение продлить режим односторонних санкций в отношении Сирии еще на год. Соответствующее уведомление Белый дом направил в среду руководству Конгресса США. Текст данного документа обнародовала пресс-служба американского лидера, пишет ТАСС.

Речь идет о далеко не первом решении главы администрации США о сохранении в силе этих различных ограничительных мер. Они последовательно вводились Вашингтоном против Дамаска в период 2004-2012 годов - главным образом на основании ряда президентских указов. Данные рестрикции, в частности, блокируют активы некоторых физических и юридических лиц, находящиеся под юрисдикцией США, а также вводят запрет на экспорт определенных категорий американских товаров и услуг в Сирию.

"<...> США осуждают применение режимом [президента Башара] Асада грубой силы и нарушение им прав человека и призывают режим Асада прекратить применение насилия в отношении сирийского народа, соблюдать перемирие, обеспечить доставку гуманитарной помощи и разрешить политический переход (к новой власти - прим. ТАСС) в Сирии, который проложит заслуживающий доверия путь к большей свободе, демократии и справедливости", - заявил Трамп.

По его словам, "США будут принимать во внимание изменения в составе, политике и действиях правительства Сирии, решая, следует ли сохранять" режим односторонних санкций в будущем. "Действия и политика" нынешних властей в Дамаске, "в том числе по отношению к химическому оружию", приводят к росту экстремизма на Ближнем Востоке и представляют угрозу "национальной безопасности, внешней политике и экономики США", утверждал Трамп.

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