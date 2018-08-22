В США экстренно сел самолет, перевозивший 225 человек

22 августа 2018 20:38 (UTC+04:00)

Самолет американской авиакомпании Spirit Airlines, на борту которого находились 225 человек, изменил маршрут и совершил экстренную посадку в городе Джэксонвилл, штат Флорида, из-за проблем с гидравлической системой, передаёт РИА Новости сообщает телеканал WJXT со ссылкой на представителей аэропорта.

Инцидент произошел в среду утром по местному времени. Самолет, следовавший из Ньюарка (штат Нью-Джерси) в Форт-Лодердейл (штат Флорида), после возникновения технической неисправности поменял курс и благополучно сел в Джэксонвилле.

В результате происшествия никто не пострадал. По данным источников телеканала, самолету потребуется ремонт. Пассажиров, прибывших с рейсом в Джэксонвилл, как ожидается, заберет другой самолет авиакомпании и доставит их к месту назначения.

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