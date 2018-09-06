В США три человека погибли при стрельбе у банка

Полиция заявила, что число жертв стрельбы у банка в городе Цинциннати, штат Огайо увеличилось до трех, нападавший был убит, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось о двух погибших и пяти пострадавших.
"Пять человек ранены, трое погибли. Подозреваемый убит", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
Сообщается, что инцидент произошел на улице Уолнат (Walnut Street). Первое сообщение о происшествии было получено в 9:10 по местному времени. Полиция сообщила, что занимается расследованием ситуации.
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