В США три человека погибли при стрельбе у банка

6 сентября 2018 21:39 (UTC+04:00)

Полиция заявила, что число жертв стрельбы у банка в городе Цинциннати, штат Огайо увеличилось до трех, нападавший был убит, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о двух погибших и пяти пострадавших.

"Пять человек ранены, трое погибли. Подозреваемый убит", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Уолнат (Walnut Street). Первое сообщение о происшествии было получено в 9:10 по местному времени. Полиция сообщила, что занимается расследованием ситуации.

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