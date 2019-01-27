В США ввели в строй второй новейший эсминец-"невидимку"

Второй новейший эсминец-"невидимка" USS Michael Monsoor класса Zumwalt (DDG-1001) введен в субботу в строй. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба командования Тихоокеанским флотом ВМС США.

По ее данным, церемония введения эсминца в строй прошла в порту приписки корабля - Сан-Диего (штат Калифорния). Командиром корабля назначен капитан Скотт Смит, в подчинении которого будет находиться экипаж в составе 148 офицеров и матросов.

"Корабль обеспечит независимое присутствие сил на передовых рубежах и сдерживание в течение десятилетий, и я уверен, что команда будет управлять кораблем с уровнем квалификации, отвагой и силой, необходимыми для преодоления любой проблемы", - отметил министр ВМС США Ричард Спенсер.

Закладка киля Michael Monsoor состоялась в мае 2013 года на верфи компании Bath Iron Works в Бате (штат Мэн). На воду корабль был спущен в 2016 году и передан ВМС в апреле 2018 года для окончательных испытаний и довооружения.

Предполагается, что Пентагон будет иметь три таких эсминца в своем распоряжении. Первый - ему дали название Zumwalt - был заложен в 2010 году, спущен на воду в октябре 2013 года, передан ВМС в мае 2016 года и введен в строй в октябре того же года. Третий - Lyndon B. Johnson - был заложен в январе 2017 года. Ожидается, что ВМС получат его в 2020 году.

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