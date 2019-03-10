Дженнифер Лопес решила выйти замуж в четвертый раз

10 марта 2019 10:53 (UTC+04:00)

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес обручилась с американским бейсболистом Алексом Родригесом. Звезда опубликовала фото обручального кольца в Instagram, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Родригес выложил такое же фото у себя на странице с подписью: «Она сказала "Да"». Пара пока не объявила дату свадьбы.

Лопес и Родригес познакомились 14 лет назад, но роман завели только зимой 2017-го. Оба подчеркнули, что если бы стали встречаться еще в начале своего знакомства, то вряд ли у них что-либо вышло. Этот брак станет четвертым для актрисы и вторым для спортсмена. Лопес — мать близнецов, родившихся в браке с певцом Марком Энтони, у Родригеса есть две дочери.

Дженнифер Лопес — американская певица, выпустившая восемь студийных альбомов. Она также активно снимается в кино. Наиболее известные фильмы с ее участием — «Свадебный переполох», «Давайте потанцуем», «Анаконда» и «Если свекровь — монстр».

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