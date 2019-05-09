Трамп заявил о срыве Китаем сделки в ходе переговоров

9 мая 2019 05:44 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил о срыве Китаем заключения двусторонней торговой сделки в ходе переговоров. Соответствующее заявление он сделал на митинге сторонников во Флориде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Между прочим, вы видели тарифы, которые мы готовим? Они (Китай - ИФ) сорвали сделку. Завтра прилетает их вице-премьер, он хороший человек, но они сорвали сделку", - заявил американский лидер.

"Если мы не заключим сделку, нет ничего плохого в том, что мы будем получать больше 100 млрд в год (после введения тарифов)]", - отметил Трамп.

7 мая стало известно о повышении пошлин с 10% до 25% ввозимых в США китайских товаров на общую сумму около 200 млрд долларов с 10 мая. Как заявил торговый представитель Соединенных Штатов, повышение пошлин вызвано попытками Китая пересмотреть практически готовое торговое соглашение.

В Китае решение о повышении пошлин назвали "вызывающим сожаление", однако заявили, что "не боятся воевать и будет воевать, когда это необходимо".

Заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ 9-10 мая нанесет визит в Вашингтон для проведения 11-го раунда двухсторонних переговоров по торговле. Визит состоится в условиях, когда США объявили о повышении с пятницы пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25% в связи с тем, что Китай требует пересмотра ранее достигнутых в ходе консультаций договоренностей.

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