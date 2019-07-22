Трамп заявил, что все меньше хочет заключать новую сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп признался, что ему все меньше хочется договариваться с Ираном, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Честно говоря, мне становится сложнее хотеть заключить сделку с Ираном", - сказал он в понедельник журналистам.

Он еще раз повторил, что иранским военным не стоило сбивать американский беспилотник. По его словам, США готовы "к самому худшему". Трамп также отметил, что Иран находится в сложной экономической ситуации с инфляцией 75%.

"Я просто буду сидеть и ждать. Они очень бедная страна. Посмотрим, что будет", - добавил он.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка"(Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. При этом Трамп заявляет о готовности обсуждать новую сделку с Тегераном без предварительных условий, однако тот требует снятия санкций для начала переговорного процесса.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.