Трамп: США готовы к переговорам с Китаем, несмотря на повышение пошлин

24 августа 2019 07:49 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты всегда готовы к переговорам в торговой сфере с Китаем, несмотря на решение повысить таможенные пошлины на товары из КНР.

Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами перед вылетом во Францию на саммит Группы семи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Американского лидера спросили, готов ли он к переговорам с Китаем, несмотря на решение ужесточить тарифы. "Да, я всегда открыт к переговорам", - ответил он.

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