Власти США намерены ослабить ограничения на объем выбросов метана в атмосферу

Федеральное Агентство США по охране окружающей среды в четверг объявило о намерении ослабить ограничения на выброс метана - парникового газа, с которым связывают глобальное потепление климата, сообщает Trend со ссылкой на TACC.

Предложенная властями инициатива, в случае ее утверждения, отменит принятые при 44-м президенте США Бараке Обаме правила, обязывающие нефтегазовые компании предотвращать выброс метана при бурении новых скважин, прокладке трубопроводов и создании хранилищ. Эти изменения усложнят для будущих администраций возможность введения более жестких ограничений в отношении выброса метана. Администрация президента Дональда Трампа уже предприняла несколько шагов по ограничению возможностей властей регулировать в будущем производственные объемы других парниковых газов.

"Предложение агентства соответствует распоряжению президента Трампа и устраняет ненужное бремя регулирования в отношении нефтегазовой отрасли, - отметил глава агентства Эндрю Уилер. - Администрация Трампа признает, что метан имеет важное значение, и отрасль заинтересована в сведении к минимуму его утечки и в обеспечении его максимально эффективного использования".

По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата, метан удерживает тепло и тем самым нагревает планету в 86 раз более интенсивно чем углекислый газ. Утечки метана часто происходят при добыче природного газа и его транспортировке. Они фиксируются более чем в 80 раз чаще, чем выбросы углекислого газа. Ученые призывают международное сообщество вдвое сократить выбросы парниковых газов к середине столетия, чтобы предотвратить катастрофические последствия глобального потепления.

По данным Агентства по охране окружающей среды, только в 2017 году на долю метана приходилось более 10% всех выбросов парниковых газов в США, связанных с деятельностью человека. Около трети этих выбросов было произведено при добыче природного газа и нефти.

Компании против

По оценкам агентства, предлагаемые изменения, которые должны еще пройти 60-дневные публичные обсуждения, позволят нефтегазовой промышленности экономить от $17 млн до $19 млн в год. Однако несколько крупнейших компаний по добыче ископаемого топлива, включая Exxon, Shell и BP, выступили против отмены прежних правил и призвали администрацию Трампа сохранить действующие стандарты. В совокупности на эти фирмы приходится 11% добычи природного газа в Америке.

В опубликованном в четверг заявлении глава американского подразделения Shell Гретхен Уоткинс подтвердила, что компания поддерживает введенные предыдущей администрацией ограничения на выбросы метана. Она подчеркнула, что Shell обязалась сократить утечки метана на своих предприятиях по всему миру до менее чем 0,2% к 2025 году.

"Мы считаем, что здравая экологическая политика имеет основополагающее значение для жизненно важной роли, которую природный газ может играть в процессе перехода на новые источники энергии, и четко заявили о своей поддержке закона от 2016 года о регулировании выброса метана, - отметила Уоткинс. - Несмотря на предложение администрации больше не регулировать выбросы метана, американское подразделение Shell будут продолжать вносить вклад в достижение глобальной цели [по снижению выбросов метана]".

В сентябре прошлого года Министерство внутренних дел, которое в США в основном занимается вопросами использования природных ресурсов, облегчило требования по метану для нефтегазовых компаний, работающих на федеральных и племенных землях.

Экологи заявили, что будут в суде бороться с указанными новыми правилами администрации Трампа.

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