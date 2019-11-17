Главы делегаций США и Китая обсудили по телефону вопросы торговой сделки

17 ноября 2019 06:00 (UTC+04:00)

Главы делегаций США и Китая по торгово-экономическим переговорам обсудили по телефону вопросы первой части торгового соглашения, говорится в сообщении министерства коммерции КНР, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что вице-премьер Госсовета КНР, глава китайской делегации на всесторонних переговорах с США по экономическим вопросам Лю Хэ по инициативе американской стороны провел телефонный разговор с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином.

"Стороны в конструктивном ключе обсудили ключевые озабоченности каждой из сторон вокруг первой части торгового соглашения, а также договорились поддерживать тесный контакт", - говорится в опубликованном заявлении.

Других подробностей не приводится.

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