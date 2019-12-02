Постпред США при ООН пообещала членам Совбеза по бутылке бурбона

2 декабря 2019 23:46 (UTC+04:00)

Члены Совбеза ООН во время поездки на родину постпреда США при организации Келли Крафт, штат Кентукки, получат по бутылке бурбона, сообщила журналистам представительница Штатов, передает Trend соссылкой на РИА Новости. С 1 декабря США стали на месяц председателем СБ ООН.

"В четверг мы отправимся в Вашингтон, у нас будет обед с президентом (США Дональдом Трампом – ред.)", - сказала Крафт.

Поездка в штат Кентукки пройдет 13-15 декабря.

"В пятницу вечером (13 декабря – ред.) у нас будет обед во Франкфорте, в особняке губернатора. В субботу мы проведем неформальную встречу. Затем мы все посмотрим баскетбольную игру", - рассказала Крафт.

"В воскресенье мы отправимся в округ Бурбон и во Франкфорт", - сказала она, добавив, что участники поездки посетят завод по производству бурбона. "Мы будем разливать наш собственный бурбон по бутылкам, чтобы привести с собой", - поделилась Крафт.

Как отмечается в программе СБ ООН на месяц, в декабре Совбез проведет традиционное обсуждение ситуации в Сирии. Политическое урегулирование обсудят 11 декабря, 19 декабря речь пойдет о гуманитарной ситуации в стране.

Ситуацию в Йемене участники СБ ООН обсудят 12 декабря, обсуждение по теме насилия и терроризма в Западной Африке пройдет 16 декабря, а проблему осуществления санкций против Южного Судана обсудят 17 декабря.

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