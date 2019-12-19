Глава Пентагона: объявлений о сокращении военного присутствия США в Афганистане пока нет

Пентагон пока не делает никаких объявлений о сокращении военного присутствия США в Афганистане. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в среду министр обороны США Марк Эспер, выступая на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майклом Помпео, а также министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом и министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

"Мне нечего объявить по поводу Афганистана", - сказал он. "Когда решение будет принято, и если оно будет принято, мы быстро оповестим об этом СМИ в надлежащее время и в надлежащем месте", - уточнил Эспер.

В свою очередь госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон надеется на "значительное сокращение уровня насилия" в Афганистане, которое приведет к прекращению огня. В таком случае, по его словам, США "смогут сократить свое присутствие, продолжая при этом обеспечивать то, чтобы исходящая из Афганистана террористическая угроза для территории США оставалась крайне низкой".

В понедельник телекомпания NBC со ссылкой на источники из числа действующих и бывших должностных лиц Соединенных Штатов сообщила о том, что американская администрация намерена уже на следующей неделе официально объявить о решении сократить численность американских войск в Афганистане примерно на 4 тыс. человек, до 8-9 тыс. человек.

Министр обороны США Марк Эспер во время визита в Кабул в конце октября заявил, что Соединенные Штаты могут сократить численность своего контингента в Афганистане до 8,6 тыс. военнослужащих без ущерба для борьбы с террористическими группировками, действующими в этой стране. В настоящее время на территории Афганистана находятся около 14 тыс. американских военнослужащих, которые заняты подготовкой афганской армии, а также непосредственно участвуют в полевых операциях против экстремистов.

Военная операция в Афганистане продолжается уже более 18 лет - с октября 2001 года. На пике кампании, в 2010-2013 годах, численность западных сил в этой стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Переговоры с Индией

США и Индия в ходе состоявшихся в среду в Вашингтоне переговоров в формате "2+2" заключили несколько соглашений в сфере оборонной промышленности.

"Я рад сообщить, что мы продолжаем преуспевать в отношениях между двумя странами в военной сфере <...> Сегодня мы заключили дополнительное соглашение по промышленной безопасности, которое будет способствовать сотрудничеству между нашими странами в области оборонной промышленности, обеспечивая безопасную передачу важной информации и технологий", - сказал Эспер.

"Мы договорились о трех соглашениях в рамках инициативы по оборонным технологиям и торговле", - продолжил глава Пентагона, пояснив что эти договоренности помогут США и Индии в совместном производстве и разработке "важнейших технологий".

США и Индия должны расширять военно-техническое сотрудничество, при необходимости меняя правила, добавил Эспер.

"Что касается военной торговли, то она ежегодно составляет $11 млрд, это значительный рост за 15-20 лет. Наши отношения, которые продолжают развиваться во всех военных сферах, очень важны, - сказал Эспер. - Это не только техника, но и наращивание оперативной готовности, лучшее понимание между двумя странами".

"Мы сегодня обсуждали, как углубить и расширить сотрудничество <...> Мы должны рассмотреть любую возможность для продвижения наших отношений, военной торговли, - отметил министр. - Касательно изменения политики, правил, законодательства [по ВТС], то все эти вопросы необходимо разъяснять".

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