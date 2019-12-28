Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии

28 декабря 2019 07:21 (UTC+04:00)

Кардиолог из Университета Нью-Йорка утверждает, что компания Apple использует его запатентованный метод отслеживания сердцебиения, и намерен получить за это компенсацию, сообщает агентство Блумберг, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Доктор Джозеф Визел, который преподает в нью-йоркской медицинской школе, в пятницу подал иск против технологического гиганта в федеральный суд в Бруклине", - пишет агентство.

Визел утверждает, что часы Apple, которые благодаря датчику на обратной стороне могут следить за сердцебиением и сообщать о нерегулярном пульсе, нарушают его запатентованный метод обнаружения нерегулярного ритма сердца. По его словам, его открытие было "новаторством" в обнаружении фибрилляции предсердий - одного из видов нарушения сердечного ритма - благодаря слежению за "нерегулярным ритмом пульса при последовательных временных интервалах".

Кардиолог сообщил, что впервые связался с компанией в сентябре 2017 года, предоставив Apple детальную информацию о своем патенте. "Apple отказалась сотрудничать по доброй воле, чтобы можно было избежать этого иска", - говорится в заявлении Визела. Теперь он намерен отсудить у компании компенсацию за нарушение авторских прав, а кроме этого, добиться запрета на использование его открытия без разрешения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
США 06:35
На Гавайях спасатели обнаружили обломки пропавшего вертолета
США 04:16
Пентагон подтвердил гибель одного гражданского на военной базе в Ираке
США 03:41
В Торонто неизвестный выстрелил в полицейского
Другие страны 02:02
В США школьникам разрешили прогуливать уроки для участия в акциях протеста
США 27 декабря 23:05
При взрыве емкости с азотом на заводе в Канзасе пострадали 14 человек
США 27 декабря 21:16
Лента новостей
В ДТП в Турции пострадали шесть человек
Турция 07:00
Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
США 06:35
В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
В мире 06:06
Аргентинские законодатели заморозили свои зарплаты из-за кризиса
Другие страны 05:45
Элтон Джон, Роджер Тейлор и Стив Маккуин получили почетные британские ордена
В мире 05:12
На Гавайях спасатели обнаружили обломки пропавшего вертолета
США 04:16
Пентагон подтвердил гибель одного гражданского на военной базе в Ираке
США 03:41
ГА ООН приняла резолюцию по мусульманским беженцам рохинджа в Мьянме
В мире 03:17
Райан Рейнольдс объявил о выходе третьей части "Дедпула"
В мире 02:52