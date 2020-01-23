Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если президент США Дональд Трамп победит на грядущих президентских выборах и предложит ему этот пост снова в своем кабинете, он согласится, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я не очень люблю рассуждать гипотетически, но для меня огромная привилегия исполнять обязанности (госсекретаря). И я всегда говорил, что до тех пор, пока президент Трамп хочет, чтобы я был его госсекретарем, я считаю за честь делать это", - ответил он на вопрос журналиста в эфире радиостанции WFLA Orlando, согласится ли Помпео с предложением продолжить работать госсекретарем, если Трамп ему предложит это в случае переизбрания.

Тем не менее ряд СМИ в США сообщали, что Помпео покинет пост перед выборами 2020 года и постарается избраться в сенат. Помпео уже был в прошлом членом палаты представителей конгресса от одного из округов Канзаса. В начале января Помпео заявил газете New York Times, что не планирует баллотироваться в сенат конгресса в 2020 году.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.