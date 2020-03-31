Число погибших от коронавируса в США превысило 3400 человек
БАКУ /Trend/ - Число погибших от коронавируса в США превысило число скончавшихся от этой болезни в Китае, передает Trend.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который регулярно подсчитывает данные, основанные на отчетах федеральных и местных властей, 175 067 человек получили положительный результат теста на коронавирус в стране, 3 415 человек скончались и 5 995 выздоровели.
Таким образом, в США сейчас зарегистрировано больше случаев смерти от коронавируса, чем в Китае, где погибло 3309 человек.
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