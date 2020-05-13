В ООН прогнозируют падение мировой торговли из-за пандемии за 6 месяцев на 30%

Общемировые торговые показатели из-за пандемии COVID-19 за первые три месяца нынешнего года снизились на 3% и сократятся еще на 27% во втором квартале. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), опубликованном в среду.

Как отмечается, во втором квартале нынешнего года ожидается ускорение темпов спада. Мировая торговля, согласно прогнозам, сократится по сравнению с предыдущим кварталом на 27%.

В докладе говорится, что падение мировой торговли сопровождается заметным снижением цен на сырьевые товары, которые начали снижение с декабря прошлого года. Индекс цен на сырьевые товары на свободном рынке, который измеряет динамику цен на сырьевые товары, экспортируемые развивающимися странами, в январе потерял 1,2% своей стоимости, в феврале — 8,5% и рекордные 20,4% в марте. При этом во время мирового финансового кризиса 2008 года максимальное ежемесячное снижение индекса составляло 18,6% и длилось всего полгода.

У экспертов ЮНКТАД вызывает тревогу тот факт, что до сих пор неопределенными остаются продолжительность и сила текущей тенденции на снижение, которая наблюдается как в мировой торговле, так и в отношении цен на сырьевые товары.