США пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга

Вашингтон введет санкции против Китая, если посчитает, что Гонконг лишен высокой степени автономии. Об этом заявил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Говоря о китайской стороне, О'Брайен отметил: "Похоже, что с помощью закона, касающегося национальной безопасности, они, по сути, собираются захватить Гонконг". По его словам, в случае такого развития событий госсекретарь США Майкл Помпео, "вероятно, не сможет подтвердить, что Гонконг сохраняет значительную степень автономии, если это произойдет, последуют санкции в отношении Гонконга и Китая".

"Трудно представить себе, что Гонконг по-прежнему будет азиатским финансовым центром в случае захвата Китаем", - добавил советник президента США Дональда Трампа. О'Брайен выразил уверенность в том, что при таком развитии событий крупные финансовые компании вряд ли продолжат работу в Гонконге. По его мнению, многие жители этого специального административного района уедут из него.

По словам О'Брайена, "Китай нуждается в капитале других стран для развития экономики и расширения среднего класса". Как полагает советник Трампа, "потеря доступа к капиталу" станет ударом для китайского руководства.