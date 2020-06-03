Трамп заявил, что республиканцы ищут для проведения съезда новый штат вместо Северной Каролины

Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы ищут для проведения предвыборного общенационального съезда новый штат вместо Северной Каролины, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Губернатор [Северной Каролины] Рой Купер не позволяет нам занять арену, как изначально предполагалось и обещалось. Это показало бы Северную Каролину миру и принесло бы сотни миллионов долларов, рабочие места для штата, - написал Трамп во вторник вечером на своей странице в Twitter. - Из-за губернатора Купера мы вынуждены искать другой штат для проведения съезда".