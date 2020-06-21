В США опровергли информацию, что Трамп просил помощи в переизбрании у КНР

Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что информация о том, что президент США Дональд Трамп просил помощи в переизбрании на второй срок у китайского лидера Си Цзиньпина, является выдумкой. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, он заявил в интервью CNN.

«Что бы Болтон ни говорил по поводу Китая, это просто глупо, потому что ни один из американских президентов не относился к Китаю более жестко, чем нынешний», — сказал Наварро.

Ранее экс-помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон опубликовал книгу мемуаров, где рассказал, что Трамп во время двусторонней встречи на саммите G20 в Японии в 2019 году «умолял главу КНР обеспечить ему победу на выборах».

«Я никогда об этом не слышал <...> Я находился в той же комнате (во время переговоров — прим. Газеты.ru)», — заявил Наварро.

В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.

Суд разрешил публикацию книги, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров.