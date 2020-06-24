В Вашингтоне вводят обязательное ношение масок
В американском штате Вашингтон с пятницы, 26 июня, вводят обязательное ношение медицинских масок. Об этом сообщил на своей странице в Twitter губернатор штата Джей Инсли, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Он уточнил, что маски будут обязательны в помещениях и на улице, если не удастся соблюдать социальную дистанцию.
«Мы не можем позволить COVID-19 распространяться так, как это происходит сейчас в Вашингтоне», - написал Инсли.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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