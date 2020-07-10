В армейском спецназе ВС США впервые будет служить женщина

Женщина впервые вступит в ряды специального подразделения Армии (Сухопутных сил) ВС США, известного как "Зеленые береты". Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении командования этого подразделения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Имя женщины не разглашается в связи с секретными заданиями, которые выполняют "Зеленые береты". В четверг она окончила спецкурсы для поступления в ряды армейского спецназа. "Теперь вы вступаете в ряды легендарных "Зеленых беретов", где будете делать то, чему вас учили: бросать вызов предположениям, ломать барьеры, разрушать стереотипы, вводить новшества и достигать невозможного", - отметил командующий подразделения генерал-лейтенант Фрэнсис Бодетт.

Как сообщила в феврале газета The New York Times, до этого женщина служила в рядах Национальной гвардии ВС США. Она стала первой из тех женщин, кто завершил спецкурс после того, как в январе 2016 года Министерство обороны начало принимать женщин в ряды специальных подразделений. В 2013 году тогдашний министр обороны США Леон Панетта принял решение полностью отменить запрет на участие женщин в боевых операциях американских сухопутных войск, в том числе элитных подразделений специального назначения. Однако должности в ВС стали доступны им только в конце 2015 года.

Ранее лишь одна женщина - капитан Кэтлин Уайлдер - смогла пройти спецкурсы для поступления в ряды армейского спецназа в 1980-х годах, однако ей не разрешили служить в спецназе, сообщив, что она не прошла полевую подготовку. Уайлдер подала жалобу на дискриминацию по признаку пола. В результате расследования выяснилось, что ей отказали неправомерно.