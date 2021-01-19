Глава ЦРУ Джина Хэспел объявила об отставке

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джина Хэспел объявила во вторник о своем уходе в отставку. Об этом говорится в распространенном ЦРУ ее письменном заявлении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Возглавлять эту удивительную организацию было величайшей честью моей жизни. Я ухожу и очень горжусь нашей проделанной работой", - отметила Хэспел.