Умер глава Marriott International Арне Соренсон

Глава сети отелей Marriott International Арне Соренсон умер в возрасте 62 лет. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С глубокой печалью сообщаем, что Арне М. Соренсон, президент и генеральный директор [Marriott International], неожиданно ушел из жизни 15 февраля 2021 года", - указано в заявлении.

В 2019 году у Соренсона диагностировали рак поджелудочной железы.