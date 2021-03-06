Байден согласился с необходимостью обновить политику нанесения ударов за рубежом

Президент США Джо Байден согласен с необходимостью обновить политику использования военной силы за рубежом, дающую американскому лидеру широкие полномочия в этой сфере. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

При этом, как полагает Псаки, недавние удары в Сирии, распоряжение о которых отдал Байден, были осуществлены легально с точки зрения американского законодательства.

Конституция США дает Конгрессу, а не президенту полномочия объявлять войну. Однако глава государства, согласно ряду принятых позднее законодательных актов, может давать распоряжение задействовать военную силу за рубежом, уведомив об этом Конгресс.