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Глава Минфина США посетит Польшу, Бельгию и Германию 14-20 мая

США Материалы 9 мая 2022 22:10
Глава Минфина США посетит Польшу, Бельгию и Германию 14-20 мая

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Министр финансов США Джанет Йеллен совершит 14-20 мая поездку в Польшу, Бельгию и Германию. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба американского финансового ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Йеллен будет представлять Соединенные Штаты на встрече министров финансов и управляющих ЦБ стран Группы семи в Бонне (Германия) 19 и 20 мая. Перед сессиями G7 министр Йеллен посетит Варшаву (Польша) 14 мая и Брюссель (Бельгия) 16 мая", - отмечается в сообщении. В министерстве подчеркнули, что Йеллен подтвердит "приверженность США многостороннему подходу и будет продвигать приоритеты американской политики в области инклюзивного экономического восстановления".

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