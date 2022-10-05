Южная Корея и США на учениях запустили четыре ракеты

Южная Корея и США выпустили четыре ракеты класса "земля-земля" в среду в ходе совместных учений в ответ на действия КНДР. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Ракеты точно поразили условные цели и продемонстрировали способность союзников сдерживать дальнейшие провокации, заявили в Объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи.

Отмечается, что запуск ракет состоялся на следующий день после испытания баллистической ракеты, проведенного КНДР.

Во вторник южнокорейские военные сообщили, что Пхеньян испытал ракету средней дальности. По их словам, запуск произошел утром во вторник из Мупен-ри в северной провинции Чаган в 7:23 утра (2:23).

Она пролетела около 4,6 тыс. км над Японией и упала в Тихий океан.