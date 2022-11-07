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Илон Маск порекомендовал голосовать за республиканцев на выборах в Конгресс США

США Материалы 7 ноября 2022 20:14 (UTC +04:00)
Илон Маск порекомендовал голосовать за республиканцев на выборах в Конгресс США

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Американский предприниматель и новый владелец Twitter Илон Маск в понедельник призвал "независимых избирателей" голосовать за республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс США для установления партийного равновесия в высших органах власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Разделение власти сдерживает худшие проявления обеих партий, поэтому я рекомендую голосовать за республиканский Конгресс, учитывая тот факт, что кабинет президента состоит из демократов", - написал Маск на своей странице в Twitter.

Промежуточные выборы в Конгресс пройдут 8 ноября. Будет избран полностью весь состав Палаты представителей и треть членов Сената. Республиканцы рассчитывают получить большинство в обеих палатах.

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