Байден сообщил о бракосочетании его внучки Наоми

Внучка президента США Наоми Кинг Байден в субботу вышла замуж, бракосочетание состоялось в Белом доме. Об этом говорится в заявлении американского лидера Джо Байдена и его супруги, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как они уточнили, мужем Наоми стал Питер Нил. На церемонии на Южной лужайке Белого дома присутствовали около 250 гостей. Затем в резиденции американского лидера провели праздничный обед. "Позднее сегодня вечером состоится прием с десертами и танцами", - отметили Байден и его супруга.

Как сообщил ранее телеканал CNN, организацию свадьбы поручили известной фирме, которая ранее уже занималась большими приемами в Белом доме. Расценки агентства начинаются от $300 тыс. Как и другие проводившиеся в Белом доме свадьбы, мероприятие оплачивается из личных средств.

28-летняя Наоми является старшей дочерью Хантера Байдена - сына президента США.