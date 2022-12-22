Байден сообщил о выделении дополнительных $374 млн на гуманитарную помощь Украине

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило дополнительно $374 млн на гуманитарную помощь Украине. Об этом президент США Джо Байден сообщил в среду на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме, передает Trend со ссылкой на украинские СМИ.

"USAID сегодня выделило более $374 млн в виде срочной гуманитарной помощи для Украины", - сказал Джо Байден.

Как поясняется в пресс-релизе USAID, средства пойдут на помощь жителям Украины, а также перемещенным лицам. В частности, как заявили в ведомстве, "эти средства помогут <...> предоставить срочно необходимую продовольственную и денежную помощь более чем 1,5 млн человек". Финансирование также пойдет на оказание медицинской помощи, доставку питьевой воды, предметов первой необходимости для подготовки к зиме и ремонта жилья.