В результате стрельбы в Калифорнии погибли не менее трех человек

Полиция Лос-Анджелеса заявила, что в результате стрельбы в американском штате Калифорния погибли не менее трех человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает газета Los Angeles Times.

"Не менее трех человек погибли и четырех получили ранения в субботу утром в стрельбе в престижном районе Лос-Анджелеса Бенедикт-Каньон", — сказано в сообщении.

Отмечается, что погибшие находились внутри автомобиля, а пострадавшие получили ранения на улице. Также сообщается, что подозреваемый или подозреваемые еще на свободе.