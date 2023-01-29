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В результате стрельбы в Калифорнии погибли не менее трех человек

США Материалы 29 января 2023 05:07 (UTC +04:00)
В результате стрельбы в Калифорнии погибли не менее трех человек

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Полиция Лос-Анджелеса заявила, что в результате стрельбы в американском штате Калифорния погибли не менее трех человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает газета Los Angeles Times.

"Не менее трех человек погибли и четырех получили ранения в субботу утром в стрельбе в престижном районе Лос-Анджелеса Бенедикт-Каньон", — сказано в сообщении.

Отмечается, что погибшие находились внутри автомобиля, а пострадавшие получили ранения на улице. Также сообщается, что подозреваемый или подозреваемые еще на свободе.

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