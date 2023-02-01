Байден заявил, что после Трампа ему нужно было налаживать отношения с союзниками

Американский президент Джо Байден во время выступления в Нью-Йорке на мероприятии с участием представителей Демократической партии заявил о необходимости в прошлом налаживать отношения с союзниками и партнерами США после президентства Дональда Трампа, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

По словам нынешнего президента страны, «США потеряли наибольшее число друзей и союзников в современной истории» по итогам правления Трампа.

Байден подчеркнул, что он потратил много времени на восстановление НАТО, ЕС и отношений с Японией и Южной Кореей, а также провел в разговорах с мировыми лидерами «сотни часов».

Ранее Трамп заявил, что Байден приводит человечество к риску третьей мировой войны.

Политик также назвал неудачный вывод американских войск из Афганистана по поручению Байдена в 2021 году «самым тяжелым днем ​​в истории США».