Группа американских сенаторов попросила Байдена отложить продажу Турции самолетов F-16

Группа сенаторов от обеих американских партий подписали письмо президенту США Джо Байдену, в котором попросили его отложить продажу Турции самолетов F-16 из-за того, что Анкара до сих пор не ратифицировала вступление в НАТО Швеции и Финляндии, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Конгресс не может рассматривать возможность дальнейшей поддержки Турции, в том числе продажу самолетов F-16, пока Турция не завершит ратификацию протоколов о вступлении", - говорится в письме, опубликованном на сайте сенатора-демократа Джинн Шейхин. Письмо президенту Шейхин отправила совместно с сенатором-республиканцем Томом Тиллисом, вместе с которым они являются сопредседателями Группы наблюдателей Сената США за деятельностью НАТО. Письмо также подписали еще 25 сенаторов из обеих партий.

В письме отмечается, что продуктивные и взаимовыгодные отношения в сфере безопасности с Турцией соответствуют интересам США, однако нельзя оставлять без внимания нежелание Анкары на данном этапе ратифицировать вступление в НАТО Швеции и Финляндии.

Авторы письма считают, что Конгресс сможет рассмотреть продажу самолетов F-16 Турции только после того, как Турция ратифицирует вступление скандинавских стран в НАТО. При этом, если этого не произойдет, продажа будет под вопросом.