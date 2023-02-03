Bloomberg сообщил о падении доходов технологических компаний США в 2022 году

Доходы технологических компаний США значительно сократились в 2022 году из-за падения продаж их продуктов в результате экономического кризиса. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Конфликт на Украине, инфляция, экономическая неопределенность <...> привели к снижению индекса потребительского настроения в 2022 году, пользователи телефонов сократили число своих покупок", - сказал аналитик компании Counterpoint Research Хармит Синг Валия.

Как отмечает агентство, из-за сокращения спроса акции корпорации Amazon упали на 6,6%, холдинга Alphabet, владеющего Google, - на 6,4%, Apple - на 5,6%.

Ранее газета The Washington Post​​​​​​ информировала, что владельцы бизнеса в сфере технологий в США в 2022 году потеряли около $433 млрд из-за падения стоимости акций их компаний. Согласно данным Национальной ассоциации экономики бизнеса, около 20% американских компаний могут также сократить штат сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Холдинг Alphabet объявил о сокращении 12 тыс. сотрудников, корпорация Microsoft заявила о планах уволить примерно 10 тыс. рабочих в 2023 году.

Такие меры, по мнению экспертов, обусловлены замедлением мировой экономики, а также стремлением потребителей снизить свои расходы на цифровые продукты после периода пандемии.