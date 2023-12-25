Около самолета Байдена засекли НЛО

БАКУ /Trend/ - Неопознанный летающий объект (НЛО) заметили в небе над аэропортом Лос-Анджелеса, где в тот момент приземлялся самолет американского президента Джо Байдена.

Как передает Trend со ссылкой на газету The New York Post, шаровидный аппарат засекли два плейнспоттера. Они заметили странный предмет на видеозаписи, сделанной во время дозаправки истребителя пятого поколения F-35.

Речь идет о воздушном судне, которое сопровождало "борт номер один". При этом в тот момент в салоне самолета находился сам хозяин Белого дома, уточняется в материале.

"Ты тоже это видел? У нас что-то пролетело по курсу. Это оно? НЛО, о котором мы говорим?", - задался вопросом один из авторов ролика Джошуа Солорзано.

Однако его брат Питер Солорзано не согласился с данной версией. Мужчина предположил, что плейнспоттеры засекли обычный воздушный шар.

Авторы статьи уточнили, что инцидент произошел в начале декабря. Любители отслеживать полеты самолетов вели съемку в аэропорту Лос-Анджелеса, пытаясь запечатлеть полет лайнера главы государства и двух истребителей F-35.