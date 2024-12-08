США внимательно следят за событиями в Сирии

БАКУ /Trend/ - Администрация США следит за ситуацией в Сирии и общается с региональными партнерами.

Как передает Trend, об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.

"Президент Байден и его команда внимательно следят за чрезвычайной ситуацией в Сирии и находятся в постоянном контакте с региональными партнерами", - сказал он.

В то же время советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США "не намерены вмешиваться" в происходящее в Сирии, но предпримут шаги, чтобы предотвратить потенциальное возрождение ИГИЛ.