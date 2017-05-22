Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Проведение IV Игр исламской солидарности в нашей стране является проявлением уважения и поддержки всем исламским миром Азербайджана и азербайджанского народа

БАКУ /Trend/ - Дорогие соотечественники, Азербайджан одержал очередную историческую победу. Проведение IV Игр исламской солидарности в нашей стране является проявлением уважения и поддержки всем исламским миром Азербайджана и азербайджанского народа.

Об этом Первый вице-президент Азербайджана, председатель Оргкомитета IV Игр исламской солидарности Мехрибан Алиева сказала в ходе своего выступления в понедельник на церемонии закрытия Исламиады в Баку.

"Президент Азербайджанской Республики Ваше превосходительство Ильхам Алиев, Генеральный секретарь Спортивной федерации исламской солидарности Файсал Абдулазиз аль-Нассар, уважаемые члены Спортивной федерации исламской солидарности, спортсмены исламского мира. Дамы и господа. Уважаемые гости. Добро пожаловать на церемонию закрытия Игр исламской солидарности Баку-2017.

Дорогие соотечественники, Азербайджан одержал очередную историческую победу. Проведение IV Игр исламской солидарности в нашей стране является проявлением уважения и поддержки всем исламским миром Азербайджана и азербайджанского народа. Уверена, что представляющие более чем 50 стран спортсмены и гости столицы сохранят в своих сердцах добрые воспоминания, связанные с нашей страной.

В эти дни азербайджанский народ еще раз продемонстрировал свое гостеприимство и радушие. Азербайджан показал, что является большим спортивным государством. Наша национальная команда завоевала в общем зачете первое место. Горжусь этой исторической победой и сердечно поздравляю азербайджанский народ!

Еще большей победой является торжество солидарности и единства исламского мира, которого мы добились в эти дни. Давайте все сохраним это единство, усилим исламскую солидарность. Пусть Аллах хранит всех мусульман!" - сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

"Дорогие друзья! В последние 10 дней спортсмены исламского мира собрались вместе в рамках грандиозного торжества спорта, дружбы и единства. Их боевой дух и самоотверженность действительно были захватывающими. Было замечательно наблюдать за их выступлениями.

Спортсмены, я поздравляю вас с вашими достижениями и выражаю благодарность за радость, которую вы принесли зрителям исламского мира! Это были ваши Игры, и ваши выступления на спортивных соревнованиях сделали их грандиозными. Надеюсь, что после отъезда из Баку вы всю жизнь будете хранить самые добрые воспоминания", - сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Председатель Организационного комитета IV Игр исламской солидарности подчеркнула, что национальная команда Азербайджана завоевала 162 медали, в том числе 75 золотых, и, заняв первое место в медальном зачете, еще раз порадовала нас.

“Азербайджанские спортсмены, ваши самоотверженность и мастерство продолжают вдохновлять наших соотечественников, и послужат самым ярким примером для будущего поколения”, - сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

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