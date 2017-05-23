Шахин Мустафаев: Законопроект о ЗСТ в Азербайджане уже подготовлен

23 мая 2017 11:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Арабская компания DP World (Dubai Port World - один из крупнейших мировых портовых операторов), оказывающая консалтинговые услуги для создания Зоны свободной торговли в Азербайджане, подготовила законопроект "О Зоне свободной торговли".

Об этом во вторник сказал журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе презентации отчета по ЗСТ в поселке Алят Гарадагского района Баку.

"В прошлом году мы подписали контракт с компанией DP World. За прошедшее время компания провела большую работу, которую можно поделить на три основных направления.

Это подготовка генерального плана территории, разработка проекта закона "О Зоне свободной торговли", а также технико-экономических обоснований проекта", - сказал министр.

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