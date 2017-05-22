Президент Ирана назвал спектаклем американо-арабский саммит

Президент Ирана Хасан Рухани назвал состоявшийся на днях в Эр-Рияде американо-арабский саммит спектаклем, который не решит проблему терроризма. Об этом он заявил на первой после своего переизбрания пресс-конференции в Тегеране, передает ТАСС.

"Это совещание стало в большей степени спектаклем, который не будет иметь никакого ни практического, ни политического значения. Подобные совещания проводились Саудовской Аравией и раньше. Они не решат проблему терроризма. Эту проблему не решит и перечисление сверхдержаве народных денег", - подчеркнул иранский президент, имея в виду достигнутые в Эр-Рияде договоренности о закупке американского оружия.

По словам Рухани, "реальную борьбу с терроризмом ведут народы Ирака, Сирии, Ливана".

"Иранская нация помогает и будет помогать этим народам дипломатическими усилиями и военными советниками. Никто, кроме иракского народа, не сможет выгнать "Исламское государство" из крупных городов Ирака. То, что этой группировки нет в Дамаске, - заслуга исключительно сирийского народа. Именно народы региона противостоят терроризму. Иран был и остается на их стороне", - подчеркнул президент Ирана.

Он считает, что "никто не может сегодня утверждать, что без участия Ирана можно обеспечить и поддерживать стабильность и безопасность в регионе". "Кто воюет с террористами? Сирийцы, иракцы, "Хезболлах" и рядом с ними - Иран и Россия. Что сделали остальные? Те, кто финансировал террористов и оказывал им покровительство, не имеют никакого права выступать с заявлениям по антитеррористической борьбе", - считает Рухани.

По его словам, "власти США никогда не вели борьбу с терроризмом, несмотря на то, что американский народ искренне желает искоренения этого явления в мире".

"Не думаю, что американский народ готов поменять кровь, пролитую 11 сентября, на многомиллиардные оружейные сделки", - отметил Рухани.

Комментируя звучащие в адрес Ирана обвинения в поддержке ливанского движения "Хезболлах", он подчеркнул, что это движение "признано ливанским народом, представлено на основе народного волеизъявления в парламенте и правительстве Ливана, пользуется уважением и доверием населения этой страны, в том числе немусульманской его части".