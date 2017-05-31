В Баку чествовали азербайджанских спортсменов, возвратившихся из России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Юные спортсмены из Азербайджана приняли участие в третьих Всемирных играх юных соотечественников, проходивших в городе Казани, сообщили Trend Life в представительстве Россотрудничества в Азербайджане. Организаторы Игр - министерство спорта, министерство образования и науки, министерство культуры России, Россотрудничество и ряд других организаций.

В команду Азербайджана вошли 10 спортсменов (руководитель – заместитель председателя Русской общины Азербайджана Борис Воронин). Азербайджанские спортсмены выступили в соревнованиях по волейболу и плаванью.

Вместе с тем, в Казани они участвовали в творческих и интеллектуальных конкурсах. Здесь азербайджанская команда также выступила успешно. Она стала победителем в конкурсной программе "Диалоги на русском языке", в которой приняли участие команды из всех представленных стран.

В связи с этим в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) чествовали юных азербайджанских спортсменов. Их поздравили руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, депутат Милли Меджлиса (парламента), председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин и представитель Управления образования города Баку Валентина Султанова.

В своем выступлении Борис Воронин отметил, что в успешном выступлении спортсменов большая заслуга их тренера Татьяны Коржовой.

Валентин Денисов выразил благодарность Министерству молодежи и спорта Азербайджана, Управлению молодежи и спорта и Управлению образования города Баку, Русской общине Азербайджана, а также компании AZAL за помощь в организации поездки команды в Казань.

Члены команды, под руководством Татьяны Коржовой, специально к мероприятию подготовили видеоотчет.

(Автор: Джани Бабаева)