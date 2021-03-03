В войсках Нахчыванского гарнизона проведены занятия по командирской подготовке (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевого слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021-й год с командирами и заместителями командиров батальонов и дивизионов проведены занятия по командирской подготовке.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, основное внимание уделялось поддержанию морально-психологической устойчивости офицеров, составляющей основу командирских качеств в мирное и военное время, и совершенствованию навыков управления подразделениями.

В ходе занятий по командирской подготовке с командирами и заместителями командиров батальонов и дивизионов имитировались практические действия, отражающие боевой опыт подразделений, участвовавших в 44-дневной Отечественной войне.

Была продемонстрирована методика организации и подготовки тактико - строевых занятий в батальонах и дивизионах, методы и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами противника, выполнение огневых задач с применением современной танковой техники в ночном бою с преодолением минных полей, искусственных и естественных препятствий. Кроме того, минометные батареи выполнили стрельбу из симуляторов минометов. У офицеров, привлеченных к занятиям, были взяты зачеты по специальностям и дисциплинам.

По окончании занятий было отмечено, что офицеры достигли положительных результатов в усовершенствовании навыков управления подразделениями, умении пользоваться различными системами вооружения и вновь внедренной военной техникой.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)